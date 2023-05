Cristiano Malgioglio | la scoperta casuale della malattia | il delicato racconto dell’artista

Leggi su chenews

(Di sabato 6 maggio 2023) Di recente,ha confessato ladi una. Un momento sorto all’improvviso e che ha costretto l’autore ad intervenire con urgenza: ecco cosa è accaduto. Il cantautore, oggi, è uno dei punti di riferimento dello spettacolo italiano. Un autore che si è messo sempre in gioco rivelando, in certe circostanze, anche dei retroscena privati e non affatto positivi.– Ansa FotoSiamo sempre abituati a vedere unfelice, spensierato e molto leggero ma la vitaè stata segnata da alcuni momenti molto delicati come quello che riguarda la, del tutto ...