Crisanti | ' Pandemia finita grazie ai vaccini ma il servizio sanitario nazionale ha tante lacune'

Covid, Crisanti: "Tutto merito dei vaccini se pandemia finita" LAPRESSE

Andrea Crisanti, virologo e senatore Pd, interviene sulla decisione ieri dell'Oms di porre fine all'emergenza sanitaria globale per il Covid.“Ora dobbiamo vedere quanto dura l’equilibrio raggiunto – ha aggiunto – ma finalmente è finita una battaglia che è durata 3 anni” “Siamo protetti dai vaccini”, ha affermato Crisanti, in prima linea, i ...