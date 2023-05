Cremonese-Spezia | Serie A | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 6 maggio 2023) Partita da dentro o fuori stasera allo stadio Giovanni Zini. Alle ora 20:45, infatti, va in scena, match valido per la trentaquattresima giornata diA. Ultima chiamata per i padroni di casa allenati da Ballardini, che con 21 punti – e conseguente penultimo posto in classifica – sono chiamati alla vittoria per avere ancora qualche chance di salvezza. Gli ospiti stazionano invece al terzultimo posto con 27 punti, a pari punti col Verona, ma versano in una situazione poco differente a quella dei grigiorossi. I ragazzi di Semplici necessitano assolutamente dei tre punti, proprio per non rimettere in gioco i lombardi in ottica salvezza e non rischiare di essere staccati dagli scaligeri. Le ultime da, con lee la ...