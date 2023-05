Cremonese-Spezia oggi in tv | Serie A 2023 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

(Di sabato 6 maggio 2023) Sarà la sfida salvezza traa chiudere questo sabato 6 maggio diA. Il match, che si giocherà allo Zini di Cremona con calcio di inizio alle 20.45 e valevole per la 34ma giornata di campionato, si potrà vedere sia su DAZN che su Sky. Attardata di 6 lunghezze dalla coppia formata dal Verona e dagli stessi bianconeri, i padroni di casa cercano una vittoria per riaprire definitivamente un discorso salvezza che sembrava ormai compromesso. I grigiorossi nelle ultime cinque uscite hanno perso una sola volta, raccogliendo 8 punti. Lo, invece, ha vinto solo due partite di campionato in tutto ilmettendo insieme appena 14 punti nelle 18 giornate diA giocate nel nuovo anno, di cui due nelle ultime cinque. Tutta laA TIM è solo su ...

