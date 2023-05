Cremonese-Spezia LIVE 2-0 | i grigiorossi arrivano a -3 dallo Spezia

(Di sabato 6 maggio 2023) Il match valido per la 34esima giornata di Serie A tra Juventus e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Zini di Cremona,si affrontano nel match valido per la 34esima giornata di Serie A.

22.36 Anticipo Serie A,2 - 0 Prezioso successo della,ormai rientrata in pieno nella corsa salvezza Liguri inchiodati al terzultimo posto. Ospiti avanti con insistenza, Carnesecchi fa l'...Il match valido per la 34esima giornata di Serie A tra Juventus e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio Zini di Cremona,si affrontano nel match valido per la 34esima giornata di Serie ...Il sabato di calcio si chiude con, ora in campo ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). La giornata prosegue domani con Atalanta - Juventus (alle 12.30), Torino - Monza (alle 15), ...

Cremonese-Spezia: formazioni ufficiali e diretta TV Fantacalcio ®

Bourabia 5,5: La Cremonese gioca meglio dal suo lato, perché né lui né Nikolaou riescono ad intendersi bene. (8’ s.t. Nzola 6: A pochi minuti dall’ingresso in campo spreca una chance enorme ...La Cremonese spera ancora, lo Spezia è nel baratro. È quanto ci dice il terzo anticipo della trentaquattresima giornata di campionato di Serie A, con i grigiorossi che si impongono per 2-0 e rendono l ...