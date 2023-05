Cremonese-Spezia | le probabili formazioni

(Di sabato 6 maggio 2023) Questa sera in campo alle ore 20:45 la sfida di Serie A tra, ecco ledel match Questa sera in campo alle ore 20:45 la sfida di Serie A tra, ecco ledel match.(4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Chiriches, Lochoshvili, Valeri; Benassi, Meité; Ghiglione, Galdames, Afena-Gyan; Okereke. All. Ballardini(4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Reca; Bourabia, Ekdal, Bastoni S.; Agudelo, Shomurodov, Gyasi. All. Semplici

Si salvi chi può oggi alle 20:45 in, sfida per la salvezza. Due assenze pesanti in attacco per Ballardini: a Tsadjout si è aggiunto Dessers, che non sta bene ma che è stato comunque convocato e potrebbe giocare uno ...

Sfida salvezza in programma questa sera, sabato 6 maggio, allo Zini di Cremona tra Cremonese e Spezia. La gara, con calcio di inizio alle 20.45, sarà diretta dall'arbitro Guida e sarà trasmessa sia da ...Milan-Lazio e subito Roma-Milan, poi Atalanta-Juventus all'ora di pranzo: dove vedere in streaming le partite della giornata 34 di Serie A.