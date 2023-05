Cremonese-Spezia | i convocati

(Di sabato 6 maggio 2023) Questi i grigiorossidal tecnico Davide Ballardini per la partita, valida per la 34a giornata del campionato di Serie A, in programma sabato 6 maggio 2023 (ore 20.45, Stadio Zini). PORTIERI – Carnesecchi (12), Saro (13), Sarr (45)DIFENSORI – Aiwu (4), Bianchetti (15), Chiriches (21), Ferrari (24), Ghiglione (18), Lochoshvili (44), Sernicola (17), Valeri (3), Vasquez (5)CENTROCAMPISTI – Acella (23), Benassi (26), Castagnetti (19), Galdames (27), Meité (28)ATTACCANTI – Afena-Gyan (20), Basso Ricci (99), Buonaiuto (10), Ciofani (9), Okereke (77) Fonte articolo e foto: www.us.it/ seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

... Marco Parolo, Valon Behrami, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo Sabato sera ad alta tensione allo stadio Zini, dove si tiene un match cruciale per le speranze salvezza di. La ...Da sabato 6, a lunedì 8 aprile, appuntamento con la trentaquattresima giornata della stagione 2022/2023 della Serie A TIM. Sabato, dalle 20.45, appuntamento consu Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Domenica, alle 12.30, tocca a Atalanta - Juventus su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in ...Alle 20:45 ci trasferiamo in bassa classifica per, ultima speranza per i lombardi dopo il quasi colpo di San Siro ed ennesima occasione per i liguri. Domenica alle 12:30 Atalanta - ...

Saranno circa 500 le ragazze e i ragazzi delle scuole di Cremona e del territorio che domani assisteranno alla partita Cremonese-Spezia dal settore distinti. Si tratta parte degli studenti che hanno p ...COMUNICATO US CREMONESEArchiviata l’ottima prestazione di San Siro con il Milan, la Cremonese domani tornerà in campo per affrontare lo Spezia. Prima dell’allenamento odierno, Davide Ballardini ha inc ...