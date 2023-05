Cremonese-Spezia | Bastoni si ferma nel riscaldamento | al suo posto giocherà Esposito

Leggi su sportface

(Di sabato 6 maggio 2023) Tegola per lo, che a pochi istanti dal fischio d’inizio del delicato scontro salvezza contro lasi vede costretta a rinunciare a Simone. Il centrocampista, originariamente schierato nell’11 titolare, non scenderà in campo allo Zini a causa di un problema muscolare accusato nel. Al suopartirà dal 1? Salvatore. SportFace.