Cremonese | esplosione in una fonderia | cinque i feriti | uno è grave

(Di sabato 6 maggio 2023) . Si indaga sulle cause dell’, forse causata da una bombola A Casalbuttano, una frazione di San Vito nel, nella serata di ieri, venerdì 5 maggio, si è verificata unain un capannone delladella Trade Broker. In base a quanto è stato ricostruito dai carabinieri e dai vigili del fuoco, sarebbe esplosa una bombola che portava in pressione al macchinario per la presso-fusione dell’alluminio. Nell’si sono danneggiate alcune alcune tubature e, si legge sul Corriere della Sera, “L’olio incandescente e i pezzi metallici hanno investito i lavoratori”. Anche il soffitto del capannone della ditta è stato colpito. Sull’incidente è stato aperto un fascicolo. Nell’incidente sono rimasti coinvolti, un lavoratore di 48 anni, bresciano, trasportato in elisoccorso al ...

