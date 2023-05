Cremonese | Ciofani | 'Impagabile avere la speranza di giocarcela fino in fondo'

Commenta per primo- Spezia 2 - 0 Dragowski 6 : L'unico ad impegnarlo è, prima con un tiro che riesce a salvare e poi con la rete del vantaggio. Non ha grandi colpe. Amian 6 : Carnesecchi gli nega il ...Ora laci crede davvero. A quattro giornate dalla fine la salvezza diventa finalmente un obiettivo credibile.nel primo tempo e un'incornata di Vasquez nella ripresa stendono uno Spezia che ...Il video con gli highlights e i gol di- Spezia 2 - 0 , match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2022/2023. ... A decidere l'incontro il gol dinel primo tempo e il ...

La Cremonese si conferma in grande forma e, dopo aver pareggiato col Milan, vince lo scontro-salvezza. I grigiorossi sconfiggono 2-0 lo Spezia, salendo a quota 24 punti e portandosi a -3 dalle terzult ...Allo Zini decidono le reti di Ciofani e Vasquez. I grigiorossi, alla quarta vittoria in campionato, salgono a 24 punti dopo 34 giornate ...