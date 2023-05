Cremonese | che colpo in casa con lo Spezia! Lotta salvezza sempre più aperta

Leggi su inter-news

(Di sabato 6 maggio 2023) Lavince 2-0 incontro lo Spezia tenendovive le speranze per una permanenza in Serie A. Decisivi i gol di Daniel Ciofani e Johan Vasquez.– Straordinaria vittoria dellainnello scontro diretto contro lo Spezia.piùed emozionante con ben quattro squadre a distanza di soli 7 punti l’una con l’altra. Decisivi i due gol dei padroni diprima con Daniel Ciofani nel primo tempo, poi con Johan Vasquez nel secondo tempo. Niente da fare per i ragazzi di Leonardo Semplici, fermi al quart’ultimo posto in classifica a quota 27 punti. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...