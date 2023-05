Covid | la guerra è finita | ora serve un’amnistia

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 6 maggio 2023) Fine dell’emergenza, rompiamo le righe una volta per tutte. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha decretato ieri la fine ufficiale della pandemia. Il bilancio è di 20 milioni di morti nel mondo in tre anni, e questo dice quanto stupide siano le discussioni sul fatto se sia stata vera emergenza oppure no. Per dare un metro di paragone, nella SecondaMondiale, bomba atomica compresa, tra civili e militari perirono 60 milioni di persone. Il triplo delè vero, ma anche quasi nel triplo degli anni. Quindi, sì, è stata una, come una, inevitabilmente si restringono delle libertà sacre in tempo di pace, e si commettono pure errori che visti con il senno di poi appaiono folli e ...