Covid | emergenza finita | ma serve giustizia per i milioni di morti

Leggi su affaritaliani

(Di sabato 6 maggio 2023) “Sono state perse vite che non dovevano essere perse, promettiamo ai nostri figli e nipoti che non faremo mai più gli stessi errori”, suonano come un monito inappellabile per tutti le parole del direttore dell’OMS Ghebreyesus. “Sono state perse vite che non dovevano essere perse, promettiamo ai nostri figli e nipoti che non faremo mai più gli stessi errori”, suonano come un monito inappellabile per tutti le parole del direttore dell’OMS Ghebreyesus.die speculazioni su farmaci e vaccini

: l', ma oraper idiSegui su affaritaliani.it