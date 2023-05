CosìViola , professoressa di patologia generale dell'Università di Padova, nel suo intervento al Wired Next Fest Rovereto. Nella stagione di alta attenzione mediatica su- 19, i ...Il, nelle sue varianti meno aggressive, c'è ancora, ovviamente. Ma non deve farci più paura. ... Dopo aver lanciato la sua crociata contro il vino , oggiViola torna a parlare e, ...- La decisione dell' sulla fine dell'emergenza sanitaria globale per ilè 'una notizia importante, ci dice che siamo fuori dall'emergenza, ma c'è un po' di discussione su cosa si debba intendere per fine di una pandemia. Il virus scompare in una pandemia finita, e ...

Covid, Antonella Viola: «La pandemia finisce quando il virus scompare, non è il nostro caso» ilgazzettino.it

