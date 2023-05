Covid addio | il giornale unico del virus è orfano | che faranno ora?

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 6 maggio 2023) Dunque, alla fine ce l’hanno fatta. I sacerdoti della religione virale che ha imperversato per oltre tre anni, ossia i responsabili dell’Organizzazione mondiale della sanità, dopo molti ripensamenti hanno decretato che “il-19 non si qualifica più come una emergenza globale“. Emergenza che molti di noi ignnti aperturisti delle primanon abbiamo mai trovato nei dati ufficiali, persino quando imperversava la variante più cattiva del Sars-Cov-2. Eppure il direttore della stessa Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dopo la riunione di ieri del comitato di emergenza che ha analizzato l’attuale situazione epidemiologica, ha sparacchiato numeri a caso, come se volesse ancuna volta sovradimensionare una malattia che, in rapporto alla popolazione, ha provocato meno decessi della famosa influenza spaziale la quale, ...