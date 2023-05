Così la ricerca dà una mano anche allo sviluppo sostenibile

Leggi su formiche

(Di sabato 6 maggio 2023) Da oltre vent’anni la comunità scientifica mondiale discute i principi dell’accesso aperto e ne sperimenta l’applicazione. Tuttavia è solo a partire dalla pubblicazione del rapporto Oecd “Making Open science a reality” del 2015 che la promozione, la diffusione e il riconoscimento della scienza aperta sono progressivamente entrati nell’agenda delle politiche internazionali per la scienza. Quel rapporto, insieme al libro della Commissione europea Open innovation, Open science, open to the world dell’anno seguente, ha per primo individuato nell’Open science e nelle sue pratiche un importante motore di innovazione. Ma che cos’è la scienza aperta? Una definizione recente e completa è quella della Unesco recommendation on Open science: “Un costrutto inclusivo che combina diversi movimenti e pratiche con l’obiettivo di rendere la conoscenza scientifica multilingue apertamente disponibile, ...