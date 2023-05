Cosenza – Venezia 0-1

(Di sabato 6 maggio 2023)si affrontano al “San Vito – Gigi Marulla” nella gara valevole per la trentaseiesima giornata della Serie BKT 2022/2023. Calcio d’inizio alle ore 14:00. Di seguito il tabellino della partita:: Micai, Rispoli, Brescianini, Calò, D’Orazio, Meroni, Vaisanen, Finotto, Martino, Marras, ZilliA disposizione: Lai, Marson, Kornvig, D’Urso, Salihamidzic, Praszelik, Agostinelli, Delic, Nasti, Venturi, Florenzi, CortinovisAllenatore: Viali: Joronen, Zampano, Tessmann, Johnes, Pohjanpalo, Ceppitelli, Candela, Andersen, Carboni, Hristov, EllertssonA disposizione: Bertinato, Neri, Busio, Novakovich, Modolo, Ciervo, Tcherychev, Pierini, Sverko, MilaneseAllenatore: Vanoli ARBITRO: Sig. Meraviglia Francesco di Pistoia ASSISTENTI: Sig. Lo Cicero Alessandro di Brescia, Sig. Miniutti Thomas di ...

Sfide calde sul fronte salvezza: alle 14 il Benevento, che ha l'acqua alla gola, gioca in casa del Cittadella, alla stessa ora ilospita il, a caccia di punti playoff. Lo stesso ...Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di(calcio d'inizio ore 14).: Micai; Rispoli, Meroni, Vaisanen, Martino; Marras, Calò, Brescianini; D'Orazio, Finotto, Zilli.: Joronen; Hristov, Ceppitelli, Carboni; ...Il programma del 36° turno del campionato di Serie B Venerdì 5 maggio ore 20.30 Perugia - Cagliari 0 - 5; sabato 6 ore 14 Reggina - Como, Cittadella - Benevento,, Pisa - Frosinone, ...

Campionato Primavera 2 | 29ª giornata, girone B Sabato 6 maggio 2023, ore 15:00 Stadio Mirko Fersini, Formello (RM) LAZIO (4-3-3): Magro; Bedini, Dutu, Ruggeri, Milani; Di ...Al "Marulla" arriva un Venezia parzialmente tranquillo in classifica, a differenza di un Cosenza che è ancora con l'acqua alla gola per quel che riguarda a salvezza e, come se… Leggi ...