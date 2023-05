Corrado Augias | “Meloni vuole mettere le mani dappertutto | preoccupante l’occupazione della Rai”

(Di sabato 6 maggio 2023) Il giornalista: «La premier si comporta come tutti gli altri, con l’aggiunta di certe spigolosità. È importante che i nuovi dirigenti siano all’altezza, ma se penso a certi ministri non sto sereno»

Voce profonda e carismatica, attualmente conduce "Radio anch'io" e, in tv, le trasmissioni "Quante storie" e "Rebus" (questa assieme a) su Rai3 COSA HA FATTO È entrato in Rai con un ...Magari sfugge qualcosa ma in giro per la tv non risultano altri programmi che nascono da una passione per un preciso campo artistico, con un conduttore che se ne fa interprete e si mette al confronto ...' Io cerco sempre di essere equilibrato, ma in questo caso sono veramente scoraggiato e avvilito '. Così a Dimartedì (La7)commenta l'intemerata del presidente del Senato Ignazio La Russa contro i giornalisti, e in particolare contro Simone Bauducco del Fatto Quotidiano , in occasione della cerimonia ...

Augias: "Meloni punta sull'aggressività perché corrisponde alla vita che ha fatto" La7

"Io cerco sempre di essere equilibrato, ma in questo caso sono veramente scoraggiato e avvilito". Così a Dimartedì (La7) Corrado Augias commenta l'intemerata del presidente del Senato Ignazio La Russa ...