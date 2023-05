Cori Napoli | il messaggio shock | “Cantano Vesuvio erutta | ma se succedesse davvero?”

(Di sabato 6 maggio 2023)in festa per il terzo Scudetto della storia, ma sui social spunta unsu uno deipiù cantati dai tifosi azzurri. Ilè in preda ai festeggiamenti per il terzo Scudetto della storia partenopea, un traguardo raggiunto matematicamente sul campo dell’Udinese giovedì sera. Alla Dacia Arena, dopo il gol iniziale di Lovric che ha ‘spento’ momentaneamente gli animi dei tifosi azzurri, è stato Victor Osimhen a far esplodere tuttae napoletani con un piazzato di destro che ha difatti riportato l’ambito tricolore all’ombra deldopo 33 anni. FESTA SCUDETTO, ILSUL CORO DEI TIFOSI AZZURRI Tantissimo entusiasmo acon, ...

... al Pala Vesuvio di Ponticelli, a(diretta Rai Sport Hd dalle 15.45) le seguenti dodici ...di Alberto Baldini e al microfono dello speaker Lara Poggiali ha chiamato i ginnasti in pedana e i...... tutti con magliette del, fumogeni azzurri e bandiere che hanno atteso il rientro prudente della squadra lontano dacondi gioia per lo scudetto. (In foto: i tifosi a Castel ......stessi che oggi stanno idolatrando il signor Politano sono quelli indignati per icontro Calhanoglu 1 anno fa' e poi: 'Ecco a voi Politano che invece di festeggiare il suo scudetto con il,...

Le suore di Casoria e i cori per lo scudetto del Napoli: “Tutto in segreto per gli studenti” QUOTIDIANO NAZIONALE

Nelle ultime ore, sui social, è spuntato un video un in cui l'attaccante del Napoli, Matteo Politano, canta cori contro la Juventus dopo la conquista ...Durante i festeggiamenti per la vittoria del terzo scudetto del Napoli, è diventato virale questo video in cui Matteo Politano canta un coro contro la Juve insieme ad alcuni tifosi azzurri ...