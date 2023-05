Corea del Sud | F16 Usa precipita durante esercitazione

(Di sabato 6 maggio 2023) (Adnkronos) – Un F16 degli Stati Uniti èto oggiun’nei pressi della base militare americana di Osan indel Sud. Secondo quanto reso noto dai militari con un comunicato, il caccia èto nei pressi di un’aerea rurale. Il pilota è riuscito a lanciarsi con il paracadute ed ora è ricoverato in ospedale, non vi sono civili coinvolti nell’incidente. La Osan Air Base è la base militare più vicina alladel Nord, a circa 64 chilometri dal confine. L'articolo proviene da Italia Sera.

Ma a causaCovid avevo trascurato i controlli', dice. 'Mi restano mesi. Mi sposo perché lo Stato chiede un ruolo: mio marito saprà cosa fare. Spargete le mie ceneri nell'oceano in. Spero di ...Un F16 degli Stati Uniti è precipitato oggi durante un'esercitazione nei pressi della base militare americana di Osan inSud. Secondo quanto reso noto dai militari con un comunicato, il caccia è precipitato nei pressi di un'aerea rurale. Il pilota è riuscito a lanciarsi con il paracadute ed ora è ricoverato in ...Ma a causaCovid avevo trascurato i controlli', dice. 'Mi restano mesi. Mi sposo perché lo Stato chiede un ruolo: mio marito saprà cosa fare. Spargete le mie ceneri nell'oceano in. Spero di ...

In Corea del Sud ci sono ancora le favelas Il Post

La notizia è stata data dalla CNN che l'ha raccolta dalle Forze Armate di Washington: un caccia F16 USAF precipita in Corea del Sud ...Il caccia, in volo nei pressi della base militare americana di Osan, è precipitato nei pressi di un'aerea rurale. Il pilota è salvo ...