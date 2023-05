Copa del Rey 2023 | il Real Madrid batte 2-1 l’Osasuna e fa sua la finale | 25° trofeo in carriera per Ancelotti

(Di sabato 6 maggio 2023) Il2-1nelladidel Rey. Partita a ritmi altissimi sin dai primi minuti a Siviglia. Un Vinicius stellare trascina i Blancos nel primo tempo servendo al 2? l’assist dell’1-o a Rodrygo e mettendo in crisi la retroguardia del. Nel secondo tempo la squadra disi rilassa e si schiaccia troppo subendo il gol del pareggio da Torrò. Si lotta sul terreno di gioco ma è sempre ila spuntarla con la doppietta di Rodrygo, che trova il match winner al 70? su pasticcio difensivo della squadra di Arrasate. Ventesimadel Rey per il, che non portava la coppa a ...

Subito avanti il Real Madrid nella finale diRey 2023 contro l'Osasuna. Dopo due minuti Vinicius salta tutti sulla linea di fonda e serve Rodrygo al centro dell'area. Il brasiliano non può sbagliare a porta quasi spalancata e blancos in ...Il programma e i telecronisti su Telelombardia e sulle tv regionali collegate di Real Madrid - Osasuna, finale dellaRey 2023. Si assegna un titolo in Spagna e sono estremamente favoriti i blancos contro la comunque insidiosa formazione di Pamplona. Chi riuscirà ad avere la meglio alzando al cielo un trofeo ...... presidente e tecnico hanno discusso dei motivi di questi brutti risultati, ma non ancora dell'avvenire, visto che molto potrebbe dipendere dalla finale diRey di stasera e soprattutto dal ...

Succede di tutto in finale di Copa del Rey tra Real Madrid e Osasuna: principio d'incendio dopo il pareggio dei navarri