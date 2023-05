Cooperazione più forte tra Italia e Uk | gli auguri dei leader del mondo a Re Carlo

Questi valori sono in noi: ci appartengono perché sono quellinaturali negli uomini liberi del ... Dobbiamo avere un'unica politica militare, con una fortetra le forze armate di tutti ...Questi valori sono in noi: ci appartengono perchè sono quellinaturali negli uomini liberi del ... Dobbiamo avere un'unica politica militare, con una fortetra le forze armate di tutti ...... quelli dedicati alla minaccia comunista che lo ha fatto 'scendere in campo' e qualcunoattuale ... 'In Unione europea dobbiamo avere un'unica politica militare , con una fortetra le ...

"Cooperazione più forte tra Italia e Uk": gli auguri dei leader del ... ilGiornale.it