Convocati Verona | le scelte di Zaffaroni per il Lecce

(Di sabato 6 maggio 2023) Idelin vista della sfida di domani contro il: ancora assenti Miguel Veloso e Kevin Lasagna Ilscende in campo domani in una sfida decisiva per la salvezza contro il. Di seguito idi, che non avrà a disposizione Miguel Veloso e Kevin Lasagna. Portieri: Montipò, Berardi, Perilli Difensori: Zeefuik, Doig, Hien, Ceccherini, Magnani, Dawidowicz, Depaoli, Cabal, Coppola Centrocampisti: Faraoni, Lazovic, Terracciano, Abildgaard, Duda, Tameze, Sulemana Attaccanti: Verdi, Djuric, Braaf, Kallon, Gaich, Ngonge.

Domani non sarà convocato, lavora per essere tra icontro la Fiorentina tra due settimane. Alla vigilia Juric ha perso Schuurs, "ma mi auguro che rientri già per, è una roba di poco ...Commenta per primo Di seguito la lista deidelper il match contro il Lecce in programma domani sera: Montipò, Zeefuik, Doig, Faraoni, Hien, Verdi, Lazovix, Ceccherini, Djuric, Berardi, Magnani, Terracciano, Braaf, Ngonge, ...Milan - Lazio, UFFICIALE: anche Zaccagni tra idi SarriPresente, invece, nella lista l'attaccante Mattia Zaccagni, nonostante i dubbi delle scorse ore. L'exaveva rimediato un ...

I convocati di Lecce - Hellas Verona US Lecce

Alla vigilia di Lecce-Hellas Verona, fondamentale crocevia per la lotta salvezza delle due squadre, in casa giallorossa ha parlato il tecnico Marco ...Il Lecce affronterà l'Hellas Verona nella 34esima giornata della Serie A 2022/23.Di seguito i convocati, le probabili formazioni e ...