Convocati Monza | le scelte di Palladino per il Torino

... il cammino sarà tosto perché abbiamo due scontri diretti in casa (e Fiorentina), poi ... Domani non sarà convocato, lavora per essere tra icontro la Fiorentina tra due settimane. Alla ...Commenta per primo Al termine della rifinitura pomeridiana, mister Raffaele Palladino ha convocato 26 giocatori per Torino -, gara della trentaquattresima giornata di Serie A 2022/23 in programma domani alle ore 15 allo stadio Olimpico Grande Torino. Di seguito la lista completa: Portieri : Di Gregorio, Cragno, ...Per Torino -delle 15 non troveremo lo squalificato Singo che si aggiunge agli indisponibili ...DI SERIE A I giocatori di Serie Aper la 34° giornata CREMONESE Portieri: ...

Monza, i convocati: fuori Colpani, torna Petagna Fantacalcio ®

Alla vigilia di Torino-Monza, Ivan Juric ha così presentato la partita in conferenza stampa: "Il Monza gioca bene a calcio, ha giocatori tecnico, hanno un'idea di gioco e… Leggi ...Il tecnico granata alla vigilia della sfida con il Monza: "Hanno gioco, idee e tecnica, sono completi. Il nostro campionato è stato ottimo, ora vorrei mettere la ciliegina" ...