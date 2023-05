Convocati Fiorentina | le scelte di Italiano per il Napoli | manca Cabral

Leggi su calcionews24

(Di sabato 6 maggio 2023), ledi Vincenzoper il match contro il: non fa parte della listaLaha diramato la lista deiper il match di domani contro ilI Viola per ##ForzaViola ##ACFpic.twitter.com/OIv3Tvk7Fc— ACF(@acf) May 6, 2023 Torna a disposizione Amrabat, abile e arruolato dopo l’assenza di Salerno, mentre non ce la fa, uscito malconcio dall’allenamento di ieri.