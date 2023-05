Convocati Atalanta | la decisione su Hojlund e Lookman

di Gian Piero Gasperini per la partita di domani che vedrà l'affrontare la Juventus in casa Tramite il comunicato ufficiale, l'ha diramato la listadi Gian Piero Gasperini in vista della sfida contro la ...Commenta per primo La Juventus ha diramato la lista deiper la sfida con l', match valido per la 34ª giornata di Serie A: al posto dell'infortunato Mattia De Sciglio , Allegri ha chiamato il classe 2002 Tommaso Barbieri della ...... vuole portare a casa altri tre punti nel match del Gewiss Stadium contro l'valevole per ...appuntamento il tecnico dei piemontesi Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei, tra ...

Atalanta-Juve, Barbieri torna in prima squadra: i convocati di Allegri Tuttosport

Boga, Demiral, de Roon, Djimsiti, Ederson, Koopmeiners, Maehle, Muriel, Musso, Okoli, Palestra, Pasalic, Rossi, Scalvini, Soppy, Sportiello, Toloi, Zapata, Zappacosta.