Santi su cui, però, si sa fondamentalmente poco: l'affetto di Bari e Napoli pere Gennaro, e ... si recavano in scuole di specializzazione, università e al'San Pietro a Majella' ...... alle 18.00, al Palacultura per la Filarmonica Laudamo : Orchestra di Fiati del... Due sguardi, una città' conAricò e Arturo Russo , modera Pier Paolo Zampieri . A cura di Mesogea ;...... l'orchestra GAMS per il Festival Opera Barga diretta da direttori qualiPaszkowsky, Simone ... Ha insegnato pianoforte principale aldi Bolzano, Siena, Udine e Como.

Conservatorio “Nicola Sala”, al via il 9 maggio il Guitar Spring Festival anteprima24.it

Noi e terze parti selezionate raccogliamo informazioni personali come specificato nella privacy policy e utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per ...Ascolta l'articolo Oggi Sabato 6 maggio 2023 avrà luogo presso la sala consiliare ex Pretura di Seminara alle ore 19,00 un concerto del giovane percussionista Domenico La Serra. L’evento è organizzato ...