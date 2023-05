Consegna Amazon fallita | la lista dei numeri da contattare subito

Leggi su computermagazine

(Di sabato 6 maggio 2023) Ladinon è andata a buon fine? Contattate questiallora: serviranno ad evitare dei guai seri. Svegliarsi la mattina, aprire l’applicazione died ordinare unaè una attività che facciamo tutti quanti. Quante volte è capitato di farlo in dei momenti particolari, magari perché ci serviva un determinato prodotto il prima possibile anziché un altro? Certamente un mucchio di volte, non lo mettiamo in dubbio, ma è anche vero che questa pratica potrebbe portarci ad affrontare qualche conseguenza un po’ negativa. Chi chiamare se non arriva il pacco– Computermagazine.itAccade spesso che qualche pacco non vada al destinatario e ritorni indietro, causando dei problemi più che ovvi alla persona che lo stava aspettando con ansia. ...