Conferenza stampa Baroni | «Verona? Noi giochiamo per vincere sempre»

(Di sabato 6 maggio 2023), l’allenatore del Lecce ha parlato così alla vigilia del match contro ilMarco, allenatore del Lecce, ha così parlato inalla vigilia del match con il. LE PAROLE – «Mancano cinque partite e sono tutte importanti, quella di domani lo è come le altre. È un anno che siamo in Serie A e vogliamo conservare la categoria. Sono abituato a ragionare sul presente, non faccio calcoli ma voglio una prestazione di un certo livello come le altre. Noiper. Serve il percorso, gara dopo gara. Non dobbiamo aver paura nè timore, dobbiamo far vedere fiducia e voglia di».

Viene subito in mente quello di Naomi Osaka che nel 2021, quando era numero 2 del ranking Wta, decise di disertare ladella finale Roland Garros e annunciò uno stop alla sua ...Cosi' Giulio Milani, aggressore del leader di M5s Giuseppe Conte, ina Massa. (ServizioDi Riccardo Dalle Luche) 6 maggio 2023Perugia 6 mag 023 - In merito alla notizia riportata dallasecondo la quale la Regione Umbria non avrebbe predisposto un piano relativo agli ...in presenza a Roma presso la sede della...

Conferenza stampa Allegri: «Fiducia nella squadra. Sul Napoli...» - VIDEO Juventus News 24

Massimo Oddo è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara persa dalla sua Spal contro il Palermo. Ecco le sue parole: «Deluso da alcune prestazioni Sì, ma un allenatore si aspetta sempre ...Massimo Oddo è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara persa dalla sua Spal contro il Palermo. Ecco le sue parole: «Cosa non ha funzionato in avvio Sicuramente il Palermo è partito meg ...