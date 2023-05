Commissariamento Inps | Tridico si scaglia contro il metodo Tridico

(Di sabato 6 maggio 2023) Ora c’è solo da capire se la dichiarazione piccata di Pasqualesia dovuta a perdita della memoria oppure della vergogna. “È una decisione immotivata, indegna, incom... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il presidente dell'Pasquale Tridico dice di essere rimasto "sbalordito" daldell'ente che guida dal 2019. Sostiene di averlo saputo dalla stampa: "Non ho ancora ricevuto nemmeno una chiamata di ...... segnale di una gravità istituzionale enorme' Per Pasquale Tridico ildeciso ...con la ministra Calderone su come migliorare il decreto Lavoro sul tema della piattaforma gestita da...È questo l'obiettivo che si è dato il governo Meloni che, nel Consiglio dei ministri di giovedì scorso, ha approvato il decreto Enti che porterà aldie Inail. La norma uniforma ...

Tridico (Inps): «Commissariamento è uno sgarbo istituzionale forte e immotivato» Corriere della Sera

Egregio Direttore, al di là delle varie e personali posizioni politiche, i commissariamenti di Inps e Inail, decisi dal governo guidato da Giorgia Meloni sono veramente inaccettabili.Il commissariamento dell'Inps potrebbe essere il primo passo verso una riforma del sistema pensionistico: già nel 2024 il governo potrebbe abbandonare la quota 103 per avvicinarsi alla quota 41.