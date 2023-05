Come usare la congiunzione «sicché» | spiegato dall’Accademia della Crusca

Leggi su linkiesta

(Di sabato 6 maggio 2023) TrattoDue lettrici, che ci hanno scritto da Torino e da Gubbio, chiedono se lasia da considerarsi arcaica o di uso limitato alla sola Toscana. Risposta Per rispondere alle domande di due nostre lettrici, affronteremo sinteticamente la descrizione di questa forma. Si(c)ché appartiene alla lingua letteraria italiana fin dalle origini, attestata (pur se non ancora univerbata) già a partire dal fiorentino del Duecento, ad esempio nella prosa narrativa di carattere più popolareil Novellino ma anche in quella d’autorela Vita nuova di Dante, e in versi: Avea C’era un vecchio c’avea nome si chiamava ser Frulli, et avea e aveva un suo podere di sopra a San Giorgio, molto bello, sì che (e) perciò quasi tutto l’anno vi ...