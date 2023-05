Come Mourinho | bomba clamorosa su Inzaghi prima del derby

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 6 maggio 2023) L'Inter adesso ha il vento in poppa. Da sola al quarto posto in classifica e in semifinale di Champions contro il Milan, Simoneha una grande occasione davanti: mettere a tacere tutte le critiche e soprattutto cercare di regalare ai nerazzurri quella coppa dalle grandi orecchie che manca dai tempi dia Milano, sponda nerazzurra. Ma nonostante la grande cavalcata che potrebbe portare l'Inter alla finalissima di Istanbul e soprattutto all'accesso diretto in Champions, ci sono ancora delle ombre sul futuro del tecnico piacentino. E così il Corriere dello Sport di fatto fa un paragone tra il Mou del triplete e Simoneche di fatto potrebbe eguagliare una vittoria in finale di Champions,fatto da Mou, e poi lasciare tutto. L'ipotesi è sul campo e il Corriere dello Sport non ci gira ...