Coldplay a Napoli | il messaggio della band fa impazzire i tifosi azzurri

... Gianni Morandi, Mika,, Max Pezzali. E prima che il coordinatore nazionale e ministro ... gli eurodeputati Martusciello e Rubano arrivati direttamente dalla festa scudetto a, Alessandra ...Per un milione e duecentomila abitanti die provincia, si tratta del primo, non del terzo. È ... Aspettano ial San Paolo e noi gli parliamo di Pino Daniele. Ridono con una stand - up ...hanno pubblicato sui loro social un messaggio per il loro pubblico napoletano: "... Congratulazioni ale non vediamo l'ora di venire a suonare a casa dei campioni". A sei anni dalle ...

I Coldplay al Napoli: "Non vediamo l'ora di suonare nella casa dei campioni" la Repubblica

Anche la celebre band ha celebrato la vittoria dello Scudetto del Napoli. Terranno un doppio concerto il 21 e 22 giugno al Maradona.Era già accaduto il 30 aprile, si è ripetuto il 4 maggio: le partite del Napoli provocano piccole scosse di terremoto in città. Lo ...