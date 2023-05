Cittadella-Benevento | le pagelle | un disastro a tinte giallorosse

Leggi su anteprima24

(Di sabato 6 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa prima sconfitta dell’era Agostinelli vale, di fatto, il ritorno in serie C. Ilrimedia tre gol contro il, al termine di una gara largamente insufficiente. Non si salva nessuno nella disfatta del “Tombolato“. Manfredini – Nel complesso una buona prestazione, salva ilin più di un’occasione ma l’insensata uscita sull’azione del pareggio pesa come un macigno. Voto: 5,5 Veseli – Agostinelli lo conferma terzino, gara complicata in fase difensiva mentre in fase offensiva non si vede mai. Si fa rubare da Branca il pallone del tris veneto. Voto: 5 Leverbe – Si dimentica Magrassi in piena area dopo pochi minuti. E’ il preludio a una giornata complicata. La brutta copia del giocatore ammirato lo scorso anno a Pisa. Voto: 4,5 Tosca – Non ci vuole molto a essere il migliore di un ...