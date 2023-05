Ciserano | precipita in officina | 48enne in ospedale | grave

Leggi su bergamonews

(Di sabato 6 maggio 2023). Soccorsi in azione sabato mattina (6 maggio) in un’autdi. I sanitari del 118 sono intervenuti poco dopo le 10 per soccorrere un meccanico di 48 anni, dopo una brutta caduta. L’uomo sarebbeto dopo l’improvviso cedimento del soppalco sul quale si trovava, ma la dinamica non è al momento chiara e resta in attesa di conferme ufficiali. Quel che è certo è che ilè stato trasportato in codice rosso all’Papa Giovanni di Bergamo. Le sue condizioni sarebbero serie, ma durante i soccorsi è rimasto cosciente. Sul posto, oltre all’ambulanza e l’automedica del 118, anche i carabinieri di Treviglio e l’Ats di Bergamo per cercare di ricostruire al meglio l’accaduto.