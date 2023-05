(Di sabato 6 maggio 2023) Concerti esono sempre più presenti nella nostra vita quotidiana. Dopo anni di stop dovuti alla pandemia, in questo 2023 il numero di eventi sembra essere cresciuto in modo esponenziale al punto da ormai essere una presenza fissa, quasi a cadenza mensile. A vincere è la formula dei molteplici artisti, di fama internazionale, che si susseguono sul palco in show che spesso durano dalla mattina alla notte inoltrata. Collaterali gli eventi legati al food e ai fan e al divertimento che rendono l'esperienza ancora più unica. Eccoda nonquesta estate. Italia, Pantelleria - The Island Dopo il successo della prima edizione The Island torna presso la meravigliosa isola di Pantelleria da giovedì 1° a domenica 4 giugno 2023 per far vivere ai suoi ospiti delle nuove ...

Eccoda non perdere questa estate. Italia, Pantelleria - The Island Dopo il successo della prima edizione The Island torna presso la meravigliosa isola di Pantelleria da giovedì 1° a ..."In questianni di attività siamo cresciute sia in termini di volontarie che di progetti ... L'edizione 2023 delVerona Tessile ci ha viste partecipare con una mostra tutta nostra, ma ...Tanti gli ospiti che popoleranno igiorni di eventi previsti al Bellaria Film2023. Il regista portoghes e Carlos Conceição , che presenterà in anteprima (sabato 13) Tommy Guns , la ...

Cinque festival musicali da non perdere Panorama

Torna per la diciassettesima edizione (in diciannove anni), il MI AMI Festival - Musica Importante a Milano, l’attesissimo evento che avvia la stagione festivaliera estiva. Organizzato da Better Days, ...Musica e divertimento: sono tornati i grandi show musicali. Tra gli headliner star da tutto il mondo e di ogni genere, dai Guns N' Roses alle Blackpink, ecco dove vederli e quando ...