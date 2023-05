Cinque curiosità su Atalanta-Juventus

(Di sabato 6 maggio 2023) Nella Primavera dell’gioca un omonimo di un calciatore bianconero, di chi? Vlahovic Arrivato nell’ultimo mercato di gennaio, il classe 2004 Vanja Vlahovic condivide con il centravanti bianconero non solo il cognome, ma anche provenienza geografica (entrambi serbi), settore giovanile (entrambi sono passati dal Partizan Belgrado prima di approdare in Italia), ruolo (attaccante) e numero di maglia, il 9. Fonte articolo e foto: www..it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

MONTECARLO - Nel Principato di Monaco la pole è importante. Anche in Formula E. NeiePrix disputati finora, quattro volte chi è partito davanti ha poi vinto la gara. Il solo a ...di...Sonoi punti in cui sarà possibile immergersi quest'estate . Si tratta della cosiddetta "... Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolaree spirito critico. Abbonati a VareseNewsUn po' poco per essere attratti irresistibilmente ma abbastanza per provare. Daniel ..."epifania" nei confronti del grande schermo Il cinema ha iniziato ad ispirarmi da quando avevo...