Cina | Stati Uniti | Giappone | è corsa alle Isole Salomone

I media italiani negli ultimi giorni sono letteralmente impazziti di gioia dopo il voto all'Onu in cui la, insieme a India e altrinon allineati all'Occidente, ha votato una risoluzione in ...È finita "un'epoca della globalizzazione", quella che ha delocalizzato le industrie e reso planetari i flussi di merci, ora frammentata dalla competizione traUniti e. Ma secondo Richard ...Bisogna avere curiosità e scoprire altre cose come per esempio i percorsi che ci sononella storia dall'Europa verso India e. Dall'Oriente all'Occidente ci sono, infatti, arrivate tante ...

Cina e Usa, ecco le prove tecniche di disgelo: «Pronti a parlare» Il Sole 24 ORE

Le parole del leader: "Siamo il pilastro essenziale e leale di questa maggioranza". Il tanto atteso videomessaggio di Silvio Berlusconi ha chiuso la convention di Forza Italia a Milano. Lo ha detto il ...Il video del Cav alla convention di Forza Italia, standing ovation dei suoi militanti. L'ex premier, con voce affaticata, si dice pronto a riprendere le ...