Ciclismo | Giro | duello Evenopoel-Roglic per la vittoria finale | Ganna vede la prima maglia rosa

(Di sabato 6 maggio 2023) Fossacesia Marina, 6 mag. - (Adnkronos) - Tutto pronto per ild'Italia 2023 che prenderà il via sabato con la crono Fossacesia Marina-Ortona per concludersi poi dopo 21 tappe a Roma. Occhi puntati sul giovane fenomeno belga, Remco, campione del mondo su strada nel 2023, a caccia del primo trionfo nella corsa a tappe italiana, dopo aver vinto la Vuelta 2022, offerto a 1,85 su Better e Goldbet, contro il 3 del primo rivale, Primoz, terzo nell'edizione 2019. Chiude il podio dei favoriti Joao Almeida, proposto a 13, sale a 16 lavolta di Geraint Thomas e Aleksandr Vlaskov mentre il bis di Tao Geoghegan Hart, campione 2020, è fissato a quota 21. Primo degli italiani in lavagna, lontano dai favoriti, l'esperto siciliano Damiano Caruso, secondo due anni fa, visto a 51 volte la posta. Tutt'altra ...

Culturad'Italia: la storia e gli eroi della gara a tappe 2. Quando si corse la prima gara diUn cinquantennio dopo l'invenzione della draisina, si teneva in un parco di Parigi la ...Attesa per quella che potrebbe essere la prima battaglia tra gli uomini più attesi del2023. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa. QUARTA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA ORARI, TV ...... ma prima del traguardo i corridori dovranno affrontare una salita di 2.800 metri, classificata come Gran premio della montagna di quarta categoria, il primo del. Non proprio semplice: la salita ...

Dopo aver assegnato la prima Maglia Rosa nella cronometro di oggi, il Giro d'Italia di ciclismo su strada vedrà domani, domenica 7 maggio 2022, andare in scena la seconda tappa, la prima in linea, con ...Fossacesia Marina, 6 mag. – (Adnkronos) – Tutto pronto per il Giro d’Italia 2023 che prenderà il via sabato con la crono Fossacesia Marina-Ortona per concludersi poi dopo 21 tappe a Roma. Occhi puntat ...