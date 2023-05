Chi sono i finalisti di Amici 2023 | eliminato Wax o Aaron ?

Leggi su spettacoloitaliano

(Di sabato 6 maggio 2023) ChidiChidiÈ il giorno della semifinale di. Dopo i casi di Covid registrati nei giorni scorsi, la registrazione disi è tenuta il 6 maggio, per la prima volta nello stesso giorno della diretta e a pochissime ore dalla messa in onda su Canale 5. Dopo l’ultimo appuntamento per la finalissima i 6 allievi delle relative 3 squadre.e Isobel per Zerbi-Celentano, Angelina e Maddalena per Cuccarini-Lo e Wax e Mattia per Arisa-Todaro. Le performancevalutate come sempre dalla giuria composta da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Chi ...