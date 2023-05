Chi è questa donna? | gaffe clamorosa di Trump al processo per stupro

Leggi su iltempo

(Di sabato 6 maggio 2023) Unadavvero curiosa quella in cui è incappato Donald. L'ex presidente degli Stati Uniti durante la deposizione sotto giuramento ha scambiato Jean Carroll, la scrittrice che lo ha denunciato per un presuntoavvenuto trent'anni fa, per la sua ex moglie, Marla Maples. L'errore è avvenuto nell'interrogatorio dello scorso ottobre nella sua residenza di Mar Mar-a-Lago, quando gli è stata mostrata una foto degli anni '90 della. "è Marla, sì, è mia moglie", ha detto l'ex tycoon mentre veniva interrogato da Roberta Kaplan, l'avvocato della sua accusatrice, come rivelano alcuni estratti resi pubblici dalla corte di Manhattan. L'errore diè stato rapidamente corretto dalla suo legale, Alina Habba, che gli ha detto che si trattava di Carroll e non di Maples.