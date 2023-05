Chi è il miglior giovane della Serie A? I talenti emersi durante il campionato

Leggi su oasport

(Di sabato 6 maggio 2023) Sappiamo benissimo che in Italia giocano pochi giovani rispetto ad altri campionati e ci mettono anche molte più stagioni per emergere completamente. Quest’anno qualcosa si è mosso, non solo perché giovani fortissimi hanno trascinato le squadrei, basti citare Osimhen e Kvaratskhelia per il Napoli, ma anche perché tante squadre hanno iniziato a dare loro fiducia. Difensori Difficile dire ilA, anche perché alcuni campioni già affermati sono ancora molto giovani ed è difficile compararli con altri che invece stanno emergendo in questo momento. In difesa però è giusto fare tre nomi. Il primo è quello di Giorgio Scalvini, classe 2003, un calciatore ormai titolare nell’Atalanta e in pratica anche nell’Italia che desidera Mancini. Con lui grande stagione di Destiny Udogie, ...