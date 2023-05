(Di sabato 6 maggio 2023) Bucatini all'amatriciana a stelle e strisce nello storico ristorante 'Da' all'Esquilino. Ieri lodella Camera degli Stati Uniti Kevincon una delegazione di 20 membri del Congresso si è concesso unaromanesca prima di riprendere il volo per gli Stati Uniti. "Da giorni la strada davanti al ristorante era stata transennata e la voce che girava tra i commercianti era quella di una possibile manifestazione dei dipendenti di Cdp che non vogliono trasferirsi nella sede di piazza Verdi", racconta al Foglio il titolare dell'"Da" Paolo Crosti. "Nel pomeriggio abbiamo ricevuto una chiamata dall'Ambasciata americana per sapere se c'era disponibilità di un tavolo per 20 persone". Intorno alle 19,15con la delegazione e un ...

'Andrei acon tutti i calciatori azzurri: in particolare con Di Lorenzo , che è napoletano come me', ha detto ancora la Laurito... e da fine maggio - a pesca riaperta - è condimento alper primi piatti e anche secondi di ... con tre giorni di servizio - pranzo e- negli stand gastronomici allestiti nella piazza principale ...Dopo la partita con l' Udinese il Napoli è tornato in albergo e si è riunito intorno all'una di notte per la. Tra festeggiamenti, risate, cori, scherzi, balli e gavettoni, un momento toccante si è vissuto quando capitan Di Lorenzo ha preso la parola per rivolgere un messaggio alla squadra. Da parte del ...

Cena top secret per lo speaker McCarthy all'osteria "Da Vincenzo" Il Foglio

Intorno alle 19,15 Kevin McCarthy con la delegazione di 20 membri del Congresso e un imponente sistema di sicurezza, hanno fatto tappa nel locale di Paolo Crosti ...Ilary Blasi ha compiuto 42 anni e ha festeggiato insieme al nuovo compagno Bastian Muller con una romantica serata a lume di candela, dove ha ...