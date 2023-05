Cassano attacco a De Laurentiis | “Non ha alcun merito | gli è andata di c**o”

(Di sabato 6 maggio 2023) Antonioesclude Aurelio Dedai protagonisti della vittoria dello scudetto del Napoli. Anche quando si vince ci sono polemiche intorno al Napoli. C’è chi dice che la vittoria sia meritata, chi addirittura la mette in dubbio. C’è chi dice che siadi questo o di quell’altro, quando invece è chiaro che sia frutto di una sinergia da parte di tutto il gruppo, inteso come squadra e dirigenti. Scudetto Napoli:parla di DeC’è ad esempio Antonioche non dàal presidente Aurelio De. L’ex giocatore dà voti altissimi a “Giuntoli, Micheli e tutto lo staff di scouting. Sono andati a scovare calciatori eccezionali, mettendoli a disposizione dell’allenatore. A loro vanno ...

Si parla di calciomercato alla BoboTv e come sempre anche Antoniodice la sua. Questa volta i suggerimenti sono tutti per il Milan : "Se io fossi in Massara e ... inse resta Leao come ...Antonioha la ricetta per risolvere i problemi del Milan in. I centravanti rossoneri sono tutti datati, ormai, e per il futuro è tempo di pensare a una prima punta giovane, brava e motivata. ...Durissimodi Antonioverso Massimiliano Allegri e il suo staff per il lavoro svolto fino ad oggi alla Juventus : 'Per quanto riguarda la Juventus darei un suggerimento alla società: devono ...

Cassano attacco a De Laurentiis: "Scudetto Napoli non ha merito" napolipiu.com

Antonio Cassano, ex calciatore, ha analizzato il successo del Napoli in questo campionato ed ha bacchettato il presidente del club azzurro.Antonio Cassano, ex giocatore, ha parlato dello scudetto vinto dal Napoli spendendo parole d’elogio per Spalletti e Giuntoli e bacchettando invece De Laurentiis ...