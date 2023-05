Carlo III | tutto pronto per l’incoronazione del re

(Di sabato 6 maggio 2023) Alle 12, ora italiana, andrà in scena la cerimonia formale e religiosa antica più di mille anniperdiIII e, con lui, della regina consorte Camilla. Alle 12 ora italiana andrà in scena la cerimonia formale e religiosa antica più di mille anni, con un alto valore simbolico e politico di proiezione dell’immagine della monarchia e della Gran Bretagna. Ed è per questo che l’intero evento – il nome in codice è “operazione Globo” – è studiato nei minimi dettagli, per essere allo stesso tempo solenne e festa popolare. ReIII è intanto arrivato a Buckingham Palace, da dove partirà la processione per l’Abbazia di Westminster.e Camilla hanno passato ieri la notte nella loro residenza privata di Clarence House, dopo il ricevimento offerto a ...

e la regina consorte Camilla sono arrivati a Buckingham Palace, da dove partira' la processione verso l'abbazia di Westminster per la cerimonia di incoronazione. Il re e' stato fotografato ...I primi ospiti entrano all'Abbazia di Westminster per assistereo alla storica incoronazione di re. Tra di loro anche l'attrice britannica Emma Thompson. Avvistati una ventina di membri della Camera dei Lord con i loro tradizionali abiti rossi. Tra gli altri ospiti uomini in tight, mentre ...Julian Assange ha pubblicato, ieri, una lettera invitando il monarca britannico,, a fargli visita in prigione. "All'incoronazione del mio signore, ho ritenuto opportuno estendervi un cordiale invito a commemorare questa importante occasione visitando il vostro regno all'...

Oggi l'Incoronazione di re Carlo III. È arrivato il tanto atteso giorno dell'incoronazione di re Carlo III. L'incoronazione di Carlo III domina le prima pagine dei principali giornali britannici…