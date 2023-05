Carlo III | tremendo imbarazzo durante la cerimonia | è successo di tutto

(Di sabato 6 maggio 2023) SOCIAL. Il Principino Louis ruba ancora una volta la scenaladi incoronazione diIII. Seduto in prima fila accanto alla sua famiglia nella abbazia di Westminster, il figlio di William e Kate ha attirato l’attenzione dei media e dei presenti con il suo comportamento irrequieto. Sbadigliava, si muoveva, guardava il soffitto, parlava con la mamma e cercava di attirare l’attenzione della sorella Charlotte. Leggi anche: Nuova indiscrezione sulla Famiglia Reale Inglese: ecco chi sarebbe il vero erede al trono Leggi anche: Bufera nella Famiglia Reale, Meghan Markle: il suo gesto improvviso è scioccanteIII incoronazione: come si è comportato Louis Non è la prima volta che il piccolo Louis viene notato per i suoi comportamenti birichini. Nel settembre 2022,...

Tutte le squadre di Premier League hanno inviato a Regli auguri per un giorno dell'inaugurazione "felice e glorioso". Il calcio non si è fermato, ma gli omaggi al monarca ci sono in ogni stadio, con l'inno nazionale e tante altre forme di ...Impeccabile come sempre, Kate Middleton ha vissuto la cerimonia di incoronazione del suocero recon il piglio e la consapevolezza di chi sa bene che un giorno (neanche troppo lontano) toccherà a lei esser proclamata regina. La principessa del Galles ha fatto il suo ingresso nell'...e Camilla sono stati ufficialmente incoronati Re e Regina . La cerimonia, tenutasi nell'abbazia di Westminster, è stata un mix di tradizione e innovazione, proprio come è nello spirito del ...

Un po' sorprendentemente il neo sovrano britannico tifa per una squadra neopromossa nella massima serie. Ecco perché ...