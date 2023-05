Carlo III | l' ingresso a Westminster Abbey del sovrano con Camilla

AGI/Vista - Ree la regina Camilla arrivano all'Abbazia di Westminster su una carrozza dorata per la cerimonia di incoronazione. Ecco le immagini. / Royal FamilyIl principe William e sua moglie Kate indossano per l'incoronazione di Reabiti tradizionali, che sono parte integrante del rito. Kate indossa un soprabito color bluette, nella nuance blu Klein, mentre William è caratterizzato da un soprabito a mantello color blu ...leggi anche Incoronazione re, il programma completo della cerimonia FOTOGALLERY Ipa/Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Incoronazione re, i reali e i leader alla ...

Nel giorno dell'incoronazione, Carlo III ha giurato. Nell'abbazia di Westminster, davanti all'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, il nuovo re ha giurato di rispettare la legge (Coronation Oath) e ...