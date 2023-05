Carlo III - L' auto green secondo il re

Leggi su quattroruote

(Di sabato 6 maggio 2023) Il 6 maggio è stato incoronatoIII, re d'Inghilterra. Da affezionato sia alle fuoristrada Land Rover, come la madre Elisabetta II, sia alledal piglio più sportivo, chissà cosa penserà dell'elettrificazione: sarà disposto ad abbracciare in toto la strategia già varata dal governo britannico (stop all'immatricolazione dia benzina e a gasolio già dal 2030)? Lo scopriremo solo in futuro. Nel frattempo, cogliamo al volo questo momento storico per ricordare una notizia che fece scalpore nel 2021. Durante un'intervista della BBC in cui si discuteva dell'impegno della casa reale nella lotta contro i cambiamenti climatici, l'allora principedichiarò, in modo apparentemente provocatorio, che la sua Aston Martin DB6 Volante del 1969 andava anche a formaggio e vino bianco. Vizi di corte. Potrebbe sembrare ...