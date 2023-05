Carlo III incoronato Re | sovrano di un regno nuovo e diverso

Leggi su iltempo

(Di sabato 6 maggio 2023) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – ReIII è stato formalmentenell'abbazia di Westminster con la deposizione sul suo capo della Corona di Sant'Edoardo. L'atto si è compiuto dopo l'unzione religiosa con l'olio santo e il solenne giuramento nella mani dell'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, di fedeltà alla leggi dele alla Chiesa d'Inghilterra. Una cerimonia che ha proiettato il trono d'Inghilterra in un futuro che Elisabetta II non era riuscita, nel suo lungo, a comprendere e gestire. Per la prima volta l'investitura ha visto coinvolte quattro diverse religioni, tutte le lingue dele ogni diversità di genere. Il mondo ha assistito a un momento che resterà impresso nella storia, come la proclamazione di un Papa. La lunga celebrazione all'interno dell'Abbazia di ...