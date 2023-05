Carlo III incoronato re | dopo unzione e giuramento solenne

(Di sabato 6 maggio 2023) Erede al trono da 70 anni, ReIII è stato ufficialmentecon unacerimonia religiosa. L'atto si è compiutol'religiosa con l'olio santo del sovrano (inginocchiato dietro un paravento) e ilnelle mani dell'arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, di fedeltà alle leggi del Regno, alla Chiesa d'Inghilterra " e alla sua "fede protestante". Ma anche di rispetto delle credenze di tutti i suoi sudditi. Prima delil monarca era stato "presentato" da vari araldi all'assemblea, da cui s'è levata l'invocazione "God Save the King Charles".Migliaia di persone hanno preso posto nell'Abbazia di Westminster e nelle strade circostanti del centro di Londra per assistere a una sensazionale esibizione ...

LONDRA . Con la regina Elisabetta queste cose non accadevano mai. Oggi però c'è rea Buckingham Palace e gli antimonarchici vedono uno spiraglio per poter imporre finalmente la Repubblica a questo Paese che da un millennio celebra incoronazioni di sovrani proprio come ...Reè poco amato dagli inglesi La monarchia è sempre meno amata dagli inglesi. Si stima che il 64% dei cittadini di Sua Maestà non sia interessato all'incoronazione di. Ma è anche vero ...Infine, Politico ricorda che proprio di fronte alle più basse percentuali di popolarità verso un monarca registrati nei sondaggi negli ultimi mesi, cioè verso, sarà difficile che il nuovo ...

ROMA – Critiche, accuse e ironie social dopo i fermi di esponenti del movimento repubblicano che hanno manifestato nel centro di Londra nel giorno dell’incoronazione di Carlo III. Rilanciato anche su ...Al grido di "Not my King" tanti i manifestanti scesi in strada nella capitale per manifestare il dissenso alla cerimonia ufficiale del coronamento del nuovo sovrano del Regno Unito ...